"Die Stadt die noch ein roter Feuerofen"

Das Kriegsende in Crailsheim in Zeitzeugen-Berichten.

Mit dem Luftangriff vom 4. April 1945 gegen den Fliegerhorst und den Bahnhof begann die dramatische Endphase des Zweiten Weltkriegs für die Stadt Crailsheim. Zweieinhalb Wochen später, am 21. April, als die US-Truppen die Stadt zum zweiten Mal und nun endgültig eroberten, lag die Innenstadt in Schutt und Asche. Die Lesung in der Maschinenhalle des städtischen Baubetriebshofes Crailsheim, einer früheren Halle des Fliegerhorstes, beleuchtet die Ereignisse der „Schlacht um Crailsheim“ aus der Perspektive von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. In der Kombination von Text, Musik und Projektion entsteht ein eindrückliches Bild der Katastrophe vom April 1945.

Texte: Anne Bronner und Folker Förtsch

Musik: Jörg Baier (Cello) und Johannes Ludwig (Saxophon)

Projektion: Ute Stirn