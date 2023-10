Die Stadt ohne Juden

Andreas Benz begleitet den Stummfilm live am Klavier. Dorothee Roos (KZ-Gedenkstätte Mosbach-Neckarelz) setzt Gesprächsimpulse und moderiert das Gespräch im Anschluss an den Film.

Zum Gedenken an den 85. Jahrestag der Pogromnacht In der sagenhaften Republik Utopia herrscht Unruhe. Die Arbeiter gehen auf die Straße, das Geld ist nichts mehr wert, Spekulanten befeuern mit ihrer Habsucht die Inflation. In den Wirtshäusern kennen die Menschen schon die Lösung: Hinaus mit den Juden. Die Filmgroteske aus dem Jahr 1924 nach dem Roman von Hugo Bettauer gilt heute weltweit als erstes explizites filmkünstlerisches Statement gegen den Antisemitismus. Hugo Bettauer wurde 1925, ein Jahr nach der Uraufführung, von einem Rechtsradikalen ermordet. Andreas Benz begleitet den Film am Klavier. Dorothee Roos setzt Gesprächsimpulse und moderiert das Gespräch im Anschluss an den Film. Andreas Benz, Musiker, Dirigent und Komponist aus Neckarsulm, begleitet seit über 20 Jahren Stummfilme mit Improvisationen auf der Orgel und am Klavier. Dorothee Roos ist Gründerin und Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Mosbach-Neckarelz. Sie engagiert sich sein vielen Jahren auf lokaler und internationaler Ebene für eine konstruktive Erinnerungskultur und gegen das Vergessen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei!