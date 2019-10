„Die Stauffenbergs und der Widerstand“

Der Historiker und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Peter Steinbach gehört zu den ausgewiesenen Experten für die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Als Professor forschte und lehrte er bis zu seiner Pensionierung an den Universitäten in Passau, Karlsruhe, Mannheim und Berlin. Schon in den 80er Jahren wurde er wissenschaftlicher Leiter der ständigen Ausstellung „Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ in Berlin. Seit rund 30 Jahren ist Steinbach außerdem wissenschaftlicher Leiter der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“, die ebenfalls in der Bundeshauptstadt errichtet wurde.

Prof. Dr. Peter Steinbach war bereits bei der Eröffnung der Stauffenberg-Gedenkstätte im Jahre 2007 als Redner geladen. Im Rahmen der Literaturtage kommt der Historiker nun wieder nach Albstadt. In seinem Vortrag beleuchtet er vor allem die Geschichte der Stauffenbergs und des militärischen Widerstands. 2019 jährt sich das Attentat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Am 15. November, dem Geburtstag des Hitler-Attentäters Stauffenberg, erinnert Steinbach an die Bedeutung des Widerstandes – damals und in der Gegenwart.