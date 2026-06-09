Die stille Gefährtin. Einsamkeit verstehen und überwinden

Einsamkeit hat viele Gesichter. Sie betrifft immer mehr Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status.

Stephanie Hecke, Pfarrerin und Diakoniewissenschaftlerin, beschreibt mit Tiefgang und Empathie die Gründe, warum sich so viele Menschen inmitten unserer Gesellschaft einsam fühlen. Sie erklärt, warum Einsamkeit nicht mit Alleinsein verwechselt werden darf, wie Armut Einsamkeit verstärken kann und welche Auswirkungen dies auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Berührende Geschichten von Menschen verschiedener Altersgruppen zeigen, wie Einsamkeit überwunden werden und neue Zugehörigkeit entstehen kann.

Es erwartet Sie ein informativer und bewegender Abend, der ermutigt und konkrete Lösungsansätze bietet.