Die stille Gewalt

Lesung und Gespräch mit der Autorin und Rechtsanwältin Asha Hedayati

Eine Anwältin berichtet aus der Praxis. Gewalt gegen Frauen ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, sie hat sich in den letzten Jahren noch einmal deutlich verschärft.

Asha Hedayati, Anwältin für Familienrecht, beschreibt in ihrem Buch, wie der Staat die betroffenen Frauen alleinlässt und zeigt gleichzeitig auf, was sich ändern muss, damit die zuständigen Institutionen wirklich den Schutz bieten, den sie leisten sollten.

Moderation: Andrea Maier

VERANSTALTET VON: Stadtbibliothek Göppingen, Gleichstellungsbeauftragten Landkreis und Stadt Göppingen