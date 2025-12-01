Die Stille Nacht - Das Weihnachtsmusical

Warum feiern wir Weihnachten?

Das Weihnachtsmusical DIE STILLE NACHT erzählt auf berührende Art die wahre Bedeutung sowie die Entstehungsgeschichte von Weihnachten.

Ein Weihnachtsklassiker in neuem und frischem Gewand.

Am Nachmittag des 24. Dezembers klingelt es unerwartet an der Tür. Das Mädchen Gabrielle macht auf. Ein junges Pärchen sucht dringend eine Übernachtungsmöglichkeit.

Gabrielles Papa schickt die Gäste genervt wieder weg. Ausgerechnet heute am Heiligenabend ist der Stresslevel bei allen wie eh und je hoch und der Haussegen hängt mächtig schief.

Gabrielle aber lässt der Besuch keine Ruhe.

Sie entflieht dem Weihnachtschaos zuhause und macht sich trotz Schneegestöber auf die Suche nach den beiden Fremden…

Die Reise führt die Zuschauer auf ein bezauberndes Abenteuer mit dramatischem Wendepunkt zurück ins Jahr 0.

Die Rahmenhandlung basiert auf der klassischen Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, jedoch aus einer Perspektive erzählt, die viele Überraschungen bereithält.

Rappende Heilige Drei Könige, ein Engel vom Soul beflügelt, singende Ziegen und sogar ein rockiger Weihnachtsmann, mischen kräftig mit.

Mit Parallelen zu der heutigen Zeit bietet DIE STILLE NACHT den besten Einstieg in die Weihnachtszeit für Groß und Klein.