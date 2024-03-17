"1900. Die Legende vom Ozeanpianisten"

Gastspiel in russischer Sprache

Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart

Nach dem Roman von Alessandro Baricco Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ in russischer Sprache

«Мне показалось, что это хорошая история, которую стоит рассказать», – так написал Алессандро Барикко в предисловии к пьесе-монологу «1900-й. Легенда о пианисте». Это притча об удивительном человеке – он родился на корабле и никогда не сходил на берег, но видел в своей̆ жизни больше, чем кто-либо другой̆. Это морское путешествие в мир джаза и классической̆ музыки. Дуэт трубача, который̆ не сыграет ни одной̆ ноты, и пианиста, который̆ не произнесёт ни единого слова. В полупустом трюме заброшенного корабля, словно эхо прошлой̆ жизни, прозвучит живая музыка. Действующие лица и исполнители:

Трубач Александр Дривень Пианист  Роман Мартынов

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Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart
Theater & Bühne
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