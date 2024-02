Teatralia Europa: "Dante und die Frauen" (IT)

Cosa avrebbe raccontato di sé stessa e di Dante Alighieri Beatrice Portinari se qualcuno l’avesse intervistata? E la vera Francesca da Rimini? Che parole avrebbe speso su Paolo e sulla passione che fu loro fatale?

Teatralia Europa e la dott.ssa Simonetta Puleio dedicano una serata alle due donne cantate da Dante, attraverso la lettura scenica di due “interviste impossibili”.

Le due interviste sono tratte dal programma radiofonico della RAI “Le interviste impossibili” andato in on onda negli anni 1974-75. Si tratta di un ciclo in cui noti autori contemporanei intervistano importanti personaggi del passato. Le interviste che noi proponiamo nascono dalla fantasia di Umberto Eco ed Edoardo Sanguineti, i quali immaginano di conversare rispettivamente con Beatrice Portinari, musa di Dante, e Francesca da Rimini, protagonista incontrastata del V girone dell’ Inferno.

In toni dissacranti e polemici Beatrice e Francesca ci offrono un incontro inconsueto, per sorridere ma anche riflettere un po’ sul punto di vista di chi non ha mai detto la sua!

Introduzione e moderazione: dott.ssa Simonetta Puleio.

Con: Giovanna Mungai e Francesca Simone Tufano

Regia: Lucina Micale