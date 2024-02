"Gefangener Mann, armer Mann!" - Erinnerung an C.F.D. Schubart

Christian Friedrich Daniel Schubart wurde am 24. März 1739 in Obersontheim bei Aalen geboren. Er hatte Theologie studiert und betätigte sich als Prediger und Volksschullehrer, Lyriker, Erzähler und Journalist, Rezitator, Musiker und Komponist, Musiktheoretiker und Ästhetiker; zuletzt war er Intendant des Hoftheaters in Stuttgart, wo er im Alter von 52 Jahren starb.

Schubarts vielfältiges Wirken und sein buntes Leben verblassen jedoch gegenüber seiner zehnjährigen Einkerkerung auf dem Asperg: Herzog Carl Eugen ließ ihn ohne Anklage, Prozess und Urteil entführen und einsperren – ein Akt der höchsten Tyrannei. Johann Gottfried Herder schrieb dazu: „Wahre Begebnisse dieser Art müssten von Munde zu Munde fortgepflanzt werden; denn wenn Lebendige schweigen, so mögen aus ihren Gräbern die Toten aufstehen und zeugen.“

An seinem heutigen Geburtstag erinnern wir mit Briefen, Gedichten und Liedern an das bewegte Leben des großen Dichters, Musikers und Publizisten.

Dorothea Baltzer (Schauspielerin und Sprecherin), Frank Ackermann (Philosoph und Schriftsteller) und Frank Eisele (Akkordeon) machen als Trio seit Jahren literarische Bühnenprogramme.