"Salotto... per donne usate" von Aldo Lo Castro (IT)

Das Teatro in cerca präsentiert in italienischer Sprache

Salotto… per donne usate

von Aldo Lo Castro in einer Inszenierung von Annika Semmler

Eine temporeiche Komödie mit leisem Ernst, vor allem aber so vielen brechend komischen Szenen, dass man vor Lachen den Verstand verlieren könnte.

Vier Frauen treffen – mehr oder weniger freiwillig – in einem Sanatorium für psychisch Kranke aufeinander:

Die Schauspielerin Adele, die unaufgefordert Stücke von Shakespeare neu schreibt und sich voller Lampenfieber regelmäßig einbildet, in einer Woche auf der Bühne stehen zu müssen.

Die gestresste Krimi-Autorin Eleonora, die wegen eines vermeintlichen Millionenvertrags mit einem renommierten Verlag unter stetigem Druck steht, ihre schriftstellerische Kunst unter Beweis zu stellen.

Die Möchtegern-Tänzerin Federica, die jegliche Nahrungsaufnahme verweigert und am liebsten sterben möchte.

Und Ornella, eine Dame mittleren Alters, die bei ausgeschaltetem TV-Gerät fernsieht, in einem nicht vorhandenen Pool Schwimmunterricht nehmen will und glaubt, in einem Ferienhotel untergebracht worden zu sein.

Sind diese Frauen außergewöhnlich verrückt?

Richtig deutlich heben sie sich eigentlich nicht von ihrem „normalen“ Umfeld ab, das aus einem penetrant gut gelaunten Stationsarzt, einer neurotischen Professorin mit ihrer Assistentin und einem blumenhassenden Gärtner besteht…

Il Teatro in cerca presenta in lingua italiana

Salotto… per donne usate

di Aldo Lo Castro

Regia: Annika Semmler