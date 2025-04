Die Studentin und Monsieur Henri

Komödie von Ivan Calbérac

Monsineur Henri (Thomas Cermak) ist ein Griesgram, wie er im Buche steht. In einem fort echauffiert er sich über senen Sohn Paul (Harald Hauber) und dessen begriffsstutzige, gschwätzige Frau Valérie (Dorothea Förster) Kein Wunder, dass er nach dem Tod seiner Frau keine neue Lebenspartnerin gefunden hat und alleine in einer viel zu großen Wohnung lebt. Da es um seinen Gesundheitszustand nicht zum Besten steht, wird er von seinem Sohn Paul gezwungen, ein Zimmer seiner Wohnung zu vermieten, damit jemand ein „Auge auf ihn hat“. Und da steht sie nun, die junge Studentin Constance (Flora Pulina), frech, schlagfertig und voller Mutterwitz. Henri bleibt nichts anderes übrig, als dem „Störenfried“ Zugang zu gewähren. Der frische Wind in seiner Wohnung weht ihm eine perfide Idee ins Hirn: Constance soll Paul so lange becircen, bis Paul sich hoffnungslos in sie verliebt und sich von seiner Frau trennen will. Im Gegenzug dafür darf sie bei Henri ein halbes Jahr mietfrei wohnen. Der Deal steht! Und siehe da, Henri taut auf – unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Die beiden werden zu eingeschworenen Partnern, was für alle Beteiligten zu ungeahnten Folgen führt… Der César-nominierte Autor begeistert mit seiner charmanten Generationskomödie Jung und Alt. Mit französischer Leichtigkeit und geschliffenen Dialogen erzählt er die bezaubernde Geschichte die Millionen von Zuschauern auf der Kinoleinwand schon in ihren Bann gezogen hat.