Ceci n’est pas un Abschied.Kein melancholischer Rückblick auf die Stunden der Vergangenheit und keine Bestandsaufnahme einer ungewissen, aufregenden, bunten Zukunft – das könnt Ihr vergessen.

Wir möchten Die Stunde {des Abschieds} gebührend feiern. Wir als Team von Der Stunde, gemeinsam mit Euch, die wir und ihr gestaltet haben.Ja, wir hören auf – hier, im Nord, dem so besonderen Ort des Schauspiel Stuttgarts, dem Ort der Stunde. Und wir hören weiterhin auf, wir horchen auf, wir treten nicht zurück, sondern nach vorn, nach links, nach rechts – in Richtung Nord, Süd, Ost und West. Ahoi! Servus! Ade! Bis dann! Bis gleich! Auf ewig! Lasst uns gemeinsam ein rauschendes Fest feiern.Everything is going to be alright.