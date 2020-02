Die Stunde, in der Europa erwachte

In diesem eindringlichen Roman erzählt der Tübinger Schriftsteller Kurt Oesterle davon, welche emotionalen Voraussetzungen Europa braucht, um existieren zu können.

Die Handlung setzt im Sommer 1919 ein: Vertriebene, Kriegsgefangene und Metallsammler treffen in einem Niemandsland aufeinander. In dem engen, verrauchten Bistro begegnet der Pole dem Spanier, die Deutschen den Franzosen und Engländern. Spätestens im letzten Kapitel wird klar, was Europa wirklich braucht und sich der Autor für Europa wünscht: Menschlichkeit und Respekt voreinander.