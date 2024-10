Die Suche nach der „Weltformel“ – Was die Welt im Innersten zusammenhält? - Vortrag

Die Suche nach der Weltformel ist im weitesten Sinne ein Streben nach Harmonie, das Verlangen, das gesamte Universum durch die Linse eines einzigen, eleganten Gesetzes oder einer Gleichung zu betrachten, die alles erklärt.

Eine Weltformel oder eine Theorie von Allem (englisch theory of everything, ToE oder TOE) ist eine hypothetische Theorie, gebildet aus theoretischer Physik und Mathematik, die alle physikalischen Phänomene im bekannten Universum präzise beschreiben und verknüpfen soll. Der Vortragende versucht aus den Grenzgebieten der Physik einen unterhaltsamen Zusammenhang herzustellen, setzt aber gewisse Grundkenntnisse in Physik oder zumindest ein Interesse an ihr voraus.