»Das meiste, was über mich geschrieben wurde, ist eine Lüge« - Romy Schneider.

In »Romy, la mer et la musique« nähert sich Jakob Gühring musikalisch und theatral dem Mythos Romy Schneider, dem Süden und dem Mittelmeerraum.

Stimmen von Romy Schneider, ihren Spielpartnern, ihren Filmrollen und Wegbegleitern treffen auf Chansons des 20. Jahrhunderts und lassen eine filigrane Raumkomposition entstehen.

Die vielen Facetten Romy Schneiders zwischen Glamour und Tragödie, zwischen Sehnsucht und Idealisierung, zwischen künstlerischer Exzellenz und tiefem Leid werden in dem Abend aufgegriffen. Die Chansons knüpfen an den Widersprüchen der Figur Romy Schneiders an und vereinen die großen Themen der Menschheit in musikalischer Expression.

Jakob Gühring interpretiert vielsprachig und musikalisch virtuos Chansons von Yves Montand, Nino Ferrer, Paolo Conte und vielen weiteren an Klavier, Gitarre und Akkordeon, wie es ihm mit seinem ersten schauspielerisch-musikalischen Projekt »L ́homme et la musique« vor begeistertem Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelungen ist.

Mit Jakob Gühring

Idee/ Konzept Jakob Gühring

Nach Motiven aus »Soudain Romy Schneider« von Guillaume Poix (Verlag Théâtrales, 2018).

Eine Kooperation zwischen dem Theaterschiff Heilbronn und der Amicale Béziers e.V.