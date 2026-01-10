Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens lädt der Gerontopsychiatrische Dienst zu einem besonderen Abend mit der Improvisationstheatergruppe „Die Tabutanten“ ein.

Unter dem Titel „Veronika, Demenz ist da“ setzen sich die Künstlerinnen mit viel Feingefühl, Humor und Tiefgang mit dem Thema Demenz auseinander. Mit Leichtigkeit und zugleich berührender Ernsthaftigkeit bewegen sich „Die Tabutanten“ durch Situationen, die das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Mitfühlen einladen und damit einen offenen Umgang mit Demenz fördern.

Angehörige, Betroffene, Fachkräfte sowie alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam einen besonderen Abend voller Humor, Begegnung und neuer Perspektiven zu erleben.

Mit der Veranstaltung blickt der Gerontopsychiatrische Dienst nicht nur auf drei Jahrzehnte engagierter Arbeit zurück, sondern setzt zugleich ein Zeichen für Offenheit, Verständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Umgang mit psychischen Erkrankungen.