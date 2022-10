Die TanzKompanie: »Human Design«

Tanz und Technik in einer Performance

DieTanzKompanie wurde von Grégory Darcy in Esslingen am Neckar gegründet und ist das erste Profi-Ensemble mit Tänzer:innen mit und ohne Behinderung in Süddeutschland. Für das Festival ÜBER:MORGEN der KulturRegion Stuttgart hat der französische Choreograph ein Stück entwickelt, das das Dreieck von Mensch, Natur und Technik unter die Lupe nimmt. Darcy selbst beschäftigte sich, bevor er zur Choreografie kam, beruflich mit Raumfahrttechnik. Seine Idee, Tanz und Technik in einer Performance zu verbinden, stammt aus dieser Zeit. Mit dem Stück »Human Design«, das seine Premiere bei ÜBER:MORGEN feiert und »work in progress« ist, hat er sie realisiert.

Warum erschaffen Menschen Maschinen? Worin besteht unsere Verbindung zu Maschinen? Und was passiert, wenn natürliche und künstliche Körper interagieren?

In »Human Design« begegnen sich Mensch und Roboter auf der Bühne, beseelte und unbeseelte Individuen finden in einen gemeinsamen Tanz. Sie lassen sich voneinander inspirieren – und irritieren. Pneumatik und Blutkreislauf, Elektronik und Nervensystem, Software und Gehirnströme begegnen sich und beeinflussen sich.