Die Taube - nordische Lieder-matinée

Duva bedeutet Taube und verbindet das Ländliche mit der Stadt – urbaner Folk: Intensiv, mystisch und kraftstrotzend.

Das Duo hat alte nordische Lieder behutsam neu arrangiert und lässt diese fremdartigen, bewegenden Melodien mal ganz kammermusikalisch entrückt, mal in komplexen Klangschichtungen elektronisch rhythmisiert erklingen. Oder sie belassen die Lieder in ihrer traditionellen Gestalt. So entstehen Spannungsbögen, denen eine berührende Magie innewohnt. – Eine nordische Morgenmeditation, um in den Konzerttag zu starten.

Duo Duva

Elena Schmidt-Arras Gesang & Loopstation / Klaus Ferch Klavier, Gitarre, Percussion, Electronics

Konzert #27