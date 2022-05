„Die Telemänner“ bieten ein Konzert für Jung und Alt mit Highlights aus ihrem aktuellen Programm, darunter Werke von Bach, Händel, Mozart, Grieg, Eller und Rannap.

Das ambitionierte Ensemble hat mit seinen 11-18jährigen Musikern/ Musikerinnen bereits mehrfach Preise in internationalen Wettbewerben gewonnen, zuletzt einen ersten Preis im Summa Cum Laude-Wettbewerb 2018 in Wien. Online-Anmeldung ist ab sofort bis 18.6. möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Im Anschluss gibt es für Kinder die Möglichkeit, Streichinstrumente auszuprobieren. Die Veranstaltung wird maßgeblich unterstützt durch die Anton und Petra Ehrmann-Stiftung.

Programm:

Händel: Concerto grosso D-Dur 1./ 2. Satz

Bach: a-Moll-Konzert 1. Satz

Bach: Ouvertüre C-Dur

Mozart: Kleine Nachtmusik, Divertimento F-Dur

Grieg: Holberg Suite

Eller: Koudoumaine Viis

Rannap: Baltic Sea Elegy

Balakrishnan: Skylife

TELEMÄNNER CLASSICS

Listen to this ambitious youth baroque orc

hestra and dive into music written by famous composers as Bach, Händel, Mozart and Grieg. There are some more stunning works by some rarely known composers such as Eller, Rannap and Igudesman. We are sure they will become classics as well – one day.

For kids: Try out a string instrument after the concert!

Generously supported by Anton und Petra Ehrmann-Stiftung.