Die Therapie“, Psychothriller von Sebastian Fitzek

Am Montag, dem 28. September 2020 ist das Berliner Kriminaltheater mit dem Psychothriller „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek zu Gast in der Stadthalle Plochingen

Josy, die 12-jährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen spurlos. Es gibt keine Zeugen, eine Leiche wurde nie gefunden. Jahre später wird Viktor von einer Zeitschrift um ein Interview gebeten. Er zieht sich auf eine einsame Insel zurück, in der Hoffnung, dort endlich wieder zu sich finden und sich der Geschichte endgültig stellen zu können. Unerwartet bekommt er Besuch von der jungen Autorin Anna Spiegel, die unter Wahnvorstellungen leidet und ihn bittet, sie zu therapieren. Sie behauptet, Visionen von einem Mädchen zu haben, das spurlos verschwunden sei. In ihren Schilderungen gibt es deutliche Parallelen zu Josy. Haben ihre Halluzinationen etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun? Nach langem Zögern beginnt Viktor die Therapie mit Anna. Doch was er damit in Gang bringt, übertrifft seine schlimmsten Alpträume…

Der Psychothriller „Die Therapie“ ist der Debütroman des Schriftstellers Sebastian Fitzek aus dem Jahr 2006. Die Idee für seinen Roman kam ihm beim Aufenthalt im Wartezimmer einer Arztpraxis. Seine Freundin erschien auch nach einer halben Stunde nicht mehr aus dem Behandlungszimmer und Fitzek stellte sich dabei die Frage, was wohl geschehen würde, wenn sie gar nicht mehr auftauchen würde und sowohl der Arzt, als auch die Sprechstundengehilfinnen und die anderen Patienten würden behaupten, sie wäre gar nicht hier gewesen.

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigt von 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Beginn der 1. Vorstellung: 17 Uhr, Beginn der 2. Vorstellung: 20 Uhr. Das Stück wird ohne Pause durchgespielt, eine Pausenbewirtung findet nicht statt und auch die Garderobe ist nicht in Betrieb. Es ist Pflicht, in sämtlichen Räumen in der Stadthalle, auf den Treppen und in den sanitären Anlagen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Sitzplatz kann diese während der Veranstaltung abgenommen werden.