Die Tochter der Fee

Die Ausgangssituation kennen wir alle: Ein alter König will sich unter seinen Söhnen einen Nachfolger aussuchen – so weit so märchenhaft.

Aber bei dem Märchen aus der Gascogne, das die Vorlage für dieses wilde Theaterspektakel liefert, geht es recht derb-bäuerlich zu, denn die Personen verhalten sich überhaupt nicht vornehm-märchenhaft: Die drei Söhne etwa haben überhaupt keinen Bock zu der neuen Aufgabe, wollen ihr Leben viel lieber mit Schlafen und Nichtstun verbringen. Ganz besonders gilt das für den Jüngsten, den man schlussendlich schlafend auf einen Esel setzen muss, damit er überhaupt fortkommt. Und dieser bringt ihn tatsächlich irgendwann zu einer merkwürdigen Fee und einem strunzdummen Zauberer. Dabei entsteht eine höchst amüsante Folge von absurden Situationen, die zum größten Vergnügen der Zuschauer genauso absurd gelöst werden.