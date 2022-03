Workshop: Die Tonbüste eines Mannes der Dakota / Ludwigsburg

Kursnummer: L210403

Die Dakota, eine Stammesgruppe der Sioux, lebten in der Prärie und versetzten die Stämme in ihrer Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Wir bauen die Büste eines Mannes als individuelles Porträt mit Kopf und Schulter- oder Brustansatz. Es wird ein altehrwürdiger Häuptling der Dakota aus Ton und wir krönen sein Haupt mit einer „Adlerhaube“, dem bekanntesten Kopfschmuck, den nur erfahrene Krieger zu festlichen Gelegenheiten tragen durften. Anschließend bemalen wir die Skulptur, um zu Hause ihren Ehrenplatz zu erhalten.

