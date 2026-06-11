DIE TOTEN ÄRZTE - Vorgruppe WHATSERNAME

WHATSERNAME - GrennDay Tribute Energie, Leidenschaft und der unverwechselbare Sound einer der größten Punkrock-Bands aller Zeiten – Whatsername bringt das pure Green-Day-Gefühl live auf die Bühne! Mit einer explosiven Show, messerscharfem Sound und jeder Menge Attitüde liefert die Band eine originalgetreue Hommage an Billie Joe Armstrong & Co. Von Klassikern wie Basket Case und American Idiot bis zu Hymnen wie Holiday und Boulevard of Broken Dreams – Whatsername präsentiert die beste Songauswahl aus über drei Jahrzehnten Green-Day-Geschichte. Authentisch, energiegeladen und mitreißend – Whatsername – Tribute to Green Day ist kein bloßes Tribute, sondern ein Erlebnis, das jeden Punkrock-Fan begeistert! DIE TOTEN ÄRZTE GEHT NICHT, GIBT´S NICHT!!! Die spektakulärste DIE TOTEN HOSEN und Die ÄRZTE Tribute Show! DIE TOTEN ÄRZTE schaffen seit 20 Jahren eine grellbunte, explosive Interpretation der DIE TOTEN HOSEN und der DIE ÄRZTE. Pyroshow und Konfettiregen flankieren das vibrierende Hitspektakel, wenn es heißt: „Bonney und Clyde machen an Tagen wie diesen mit Claudia und Paule ein Fass auf“. Für DIE TOTEN ÄRZTE das Operationsfeld mit Ohrwurm-Garantie. Die vibrierenden Körper der Fans dieses brandheißen Gesamtspektakels finden sich nicht selten feiernd auf der Bühne wieder. Das Hitfeuerwerk, das DIE TOTEN ÄRZTE in die pulsierenden Adern der Fans der beiden Punkrocklegenden spritzen, bleibt nicht ohne Wirkung. Mit zuckenden Beinen findet man sich noch weit nach den Konzerten in den Tiefen der Gassenhauer ewiger Punkpartypowerhitrockgeschichte wieder… oder wie Jey, der Chefarzt der Band, gerne anmerkt: „Hier wird einfach eine Riesentüte Energie und Spaß aufgemacht, nichts anderes kann ich versprechen“ BUNT, GRELL, POWER, WOW!!! DIE TOTEN ÄRZTE