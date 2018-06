Die Toten Hosen - Open Air 2018

× Erweitern Die Toten Hosen

„Es ist ein Privileg, dass die Leute nach 35 Jahren noch immer an den Hosen interessiert sind“, sagte Frontmann Campino einmal. Eine bescheidenen Aussage: Das mittlerweile legendäre Album „Ballast der Republik“ war ein Riesenerfolg! Es hagelte Edelmetallauszeichnungen, die Single-Auskopplung „Tage wie diese“ sprengte alle Rekorde. Die Band schafft es wie kaum eine zweite, mit ihren Songs Menschen der unterschiedlichsten Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zu begeistern – und das seit fast vier Jahrzehnten! Die Toten Hosen haben einen Songkosmos geschaffen, mit dem sich jeder identifizieren kann. Freud und Leid liegen auf ihren Platten oft nah beieinander. So tummeln sich auf dem neuesten Album „Laune der Natur“ hosentypische Vollgas-Kracher neben knalligem Powerpop und gefühlvollen Balladen. Am 8. September rollen die Düsseldorfer auf dem Maimarktgelände nochmal die ganz große Showtreppe aus – mit Klassikern aus den Punkrock-Anfangsjahren bis hin zum aktuellen Hit „Wannsee“.