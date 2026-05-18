Trink Aus! Wir Müssen Gehen - Tour 2026

Gäste: Feine Sahne Fischfilet, Bar Stool Preachers, Leftovers

Nach drei Jahren Pause gehen DIE TOTEN HOSEN wieder auf eine große Tournee und kündigen Stadion- und Open-Air-Konzerte an: In Stuttgart steigt das Hosen-Spektakel am 13. Juni auf denm Cannstatter Wasen.

"Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor. Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter", so die Band.

„Faire Tickets für alle: DIE TOTEN HOSEN setzen mit TicketSwap auf offiziellen Weiterverkauf bei ihrer „Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026“

Für ihre „Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026 setzen DIE TOTEN HOSEN erstmals auf einen offiziellen Weiterverkaufskanal für Tickets. Als Partner kommt dabei TicketSwap zum Einsatz. TicketSwap ist Europas führende Plattform für den fairen Weiterverkauf von Konzert- und Veranstaltungstickets. Die Plattform ist in über 25 Ländern aktiv und ermöglicht verifizierten Fan-to-Fan-Handel mit verbindlichem Preisdeckel.

Der Ticketmarkt für Großkonzerte ist seit Jahren ein Problem: Karten werden massenweise aufgekauft und kurz darauf zu Wucherpreisen weiterverkauft. Fans zahlen doppelt oder dreifach, wenn sie dabei sein wollen. Gleichzeitig werden viele Karten lange im Voraus gekauft, sodass sich bei einzelnen Fans die Pläne kurzfristig ändern. Mit dem offiziellen Weiterverkauf soll dafür eine transparente und sichere Lösung geschaffen werden. Der Weiterverkaufspreis auf TicketSwap ist auf maximal 120 Prozent des ursprünglichen Ticketpreises begrenzt. Ziel ist es, überhöhte Preise zu vermeiden und sicherzustellen, dass Tickets im Umlauf bleiben und bei anderen Fans landen, nicht auf dem illegalen Zweitmarkt.

„Uns ist wichtig, dass unsere Tickets bei den Fans bleiben. Wenn jemand nicht kommen kann, soll ein anderer die Chance bekommen, dabei zu sein. Ohne überzogene Preise oder Unsicherheit beim Kauf“, so die Band.

Mit der Entscheidung für einen offiziellen Weiterverkaufskanal reagieren DIE TOTEN HOSEN auf die anhaltende Nachfrage nach fairen und verlässlichen Lösungen im Ticketmarkt und setzen auf mehr Transparenz im Umgang mit Konzerttickets.