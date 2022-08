Blick hinter die Kulissen: Die Translozierung – Wie und warum kommen ganze Häuser ins Museum?

In der Veranstaltungsreihe „Blick hinter die Kulissen“ steht am Freitag, den 2. September, um 16 Uhr im Freilichtmuseum Beuren die Hausumsetzung im Mittelpunkt.

Museumsleiterin Steffi Cornelius gibt bei einem Rundgang anhand ausgewählter Häuser Einblicke in die Technik der Translozierung von historischen Gebäuden. Während anfangs die Gebäude Stein für Stein und Balken für Balken für das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen abgebaut wurden, hat sich im Laufe der Jahre die Umsetzung in ganzen Wandteilen durchgesetzt. Die Versetzung eines kompletten Gewölbekellers ins Museumsdorf am Albtrauf stellte eine besondere Herausforderung dar. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich.