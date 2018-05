In einer temporeichen und mit viel hintersinnigem Wortwitz gespickten Revue, präsentieren die Traufgängerinnen in einer Mischung von zotengeschwängerten Betrachtungen und anspruchsvollen Hinwendungen ihre Liebeserklärung an die Alb:

Sehenswert nicht nur für Ethnologen, sondern auch für Älbler! Susanne Wahl und ihre Tochter Mona Weiblen schaffen

es, zusammen mit den Musikern Til Eder und Bernhard Krause, die älblerische Selbstrefl exion auf ein neues Niveau zu heben. In Wort, Musik und Bild charakterisieren sie die Facetten der Alb collagenartig, ohne die altbekannten und ielzitierten Klischees über Gebühr zu strapazieren.

Die lyrischen Bilder verdichten sich im Laufe des Abends zu einer szenischen Hommage mit Tiefenwirkung. Aber um es noch einmal zu sagen: die Traufgängerinnen sind keine plumpen Draufhauerinnen, sondern behutsame Indietiefegeherinnen und poetische Schichtenfreilegerinnen eines modernen Heimatbegriffes.