DIE UDO JÜRGENS STORY

Mit Gabriela Benesch & Alex Parker

Ein Muss für alle Udo-Fans! 2024 ist das Udo-Jürgens-Jahr. Am 30. September 2024 hätte die Musiklegende 90. Geburtstag gefeiert. Am 21. Dezember 2024 jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal und ebenfalls im Dezember 2024 sind genau 50 Jahre vergangen seit der Erstveröffentlichung des zeitlosen Hits »Griechischer Wein«. Dass Udo Jürgens – sein Leben und seine Musik – unvergessen sind, zeigen auch die über 100.000 Zuschauer, die seit Herbst 2019 die »Die Udo Jürgens Story« mit Gabriela Benesch und Alex Parker erlebt und bejubelt haben. 2023 war das Erfolgsjahr der Show. Über 120 Tournee-Orte standen auf dem Spielplan – eine der längsten Tourneen in diesem Jahr. 2024 werden erneut rund 100 Gastspiele in Deutschland und Österreich auf dem Tourplan stehen.