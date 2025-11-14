Die Udo Jürgens Story – mit Gabriela Benesch & Alex Parker.

Die Udo Jürgens Story – Tournee 2024 „Ein Muss für alle Udo-Fans!“ 2024 ist das Udo-Jürgens-Jahr. Am 30. September 2024 hätte die Musiklegende 90. Geburtstag gefeiert. Am 21. Dezember ‘24 jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal und ebenfalls im Dezember ‘24 sind genau 50 Jahre vergangen seit der Erstveröffentlichung des zeitlosen Hits „Griechischer Wein“.