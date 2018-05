Die Überstunde

Seit Beginn der Spielzeit lädt das Ensemble der WLB das Publikum einmal im Monat herzlich ein zur „Überstunde“. Der Titel ist Programm: Nach Vorstellungen und Proben bringt das Ensemble eigene Texte, Lieder, Improvisationen oder Installationen auf die Bühne und zeigt, was sonst noch in ihm steckt. Der Eintritt ist frei. April-Ausgabe: Das Repertoire aus dem Kopf einer AssistentinWährend der Zeit am Theater entsteht so einiges und nicht alles sind Theaterstücke. Auch neue Ideen keimen auf. Ideen für Texte, Themen und Bilder entstanden aus Schlüsselmomenten des Alltags. Einige davon möchte Regieassistentin Marietta Weber vorstellen – zusammengefasst unter dem Motto des Monats April, denn im April ist alles möglich. Egal ob Sturm, Sonne, Wind oder Regen, der Frühling ist die Zeit des Neubeginns, der Neufindung und des Aufschwungs, und das nicht nur in der Natur. Freuen Sie sich auf eine Hommage an den unberechenbarsten Monat des Jahres.Juni-Ausgabe: Parallelwelten - Nachtgestalten„Das Rotlichtmilieu ist ein schmutziges Geschäft. Na klar. Das weiß jeder. Doch bist du drin, läuft es wie jedes andere Business auch: man arbeitet sich hoch, oder eben nicht.“ Galina Freund ist es eine Herzensangelegenheit, aus der Biographie einer Freundin zu lesen, die schonungslos und dennoch mit viel Humor über ihr Leben im Rotlichtmilieu erzählt. Ein Einblick in eine der vielen Parallelwelten, über die wir oft nicht mehr wissen als Klischees, gespickt mit Erinnerungen an die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts.