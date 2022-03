Die Ukrainekrise - Fragen und Antworten mit MrWissen2go

Russland und Ukraine im Krieg, Millionen Menschen auf der Flucht, die Auswirkungen in Europa und unklare Zukunftsaussichten. Die Ukrainekrise bewegt uns alle und wird uns noch lange Zeit in Atem halten. MrWissen2go, Mirko Drotschmann, den Du ganz sicher von youtube, TerraX oder funk (ARD und ZDF) kennst, gibt uns einen Überblick über die aktuelle Lage und beantwortet all die Fragen, die Euch Jugendliche zur Zeit bewegen.

