Die Ultimative Show von Bosch und Striebel

Poetry und Zauberkunst

Was geschieht, wenn Zauberei auf Comedy trifft? Es entsteht ein magischer Abend! In ihrer interaktiven Duo-Show kreieren Magier Nikolai Striebel und Wortakrobat Kai Bosch zauberhafte Bilder in den Köpfen des Publikums. Striebel verblüfft die Zuschauer*innen mit faszinierenden Kunststücken, Bosch bietet Texte voller Ironie und Situationskomik. Abgerundet wird der Abend durch kurzweilige Dialoge.