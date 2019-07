Die unendliche Langsamkeit des Seins

Öffentliche Führung mit Diplom-Geologe Dr. Günter Wahlefeld.

Die Evolutionstheorie behauptet, alles Leben verdankt sich einem Prozess aus Vererbung und Veränderung. Dies ist Vielen wenig plausibel, auch mit dem Hinweis, dass es sich um eine wissenschaftliche Theorie handelt, die durch sehr viele Einzelbefunde gestützt wird. Es scheint einfach unbegreiflich, wie die ungeheure Mannigfaltigkeit in der biologischen Welt aus einfachsten Formen und auf der Grundlage einfachster Prinzipien entstanden sein soll. Bedenkt man aber, welch enorm lange Zeiträume die Evolution brauchte, wird die Sache klarer. Tatsächlich scheinen sich Phasen rascher Veränderungen mit Phasen relativen Stillstands abzuwechseln und letztere sind auf jeden Fall die Regel. In der Führung wird die besondere Dynamik des Evolutionsgeschehens an Beispielen deutlich gemacht.