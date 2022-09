DIE UNFASSBAREN – MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE TOUR

DIE UNFASSBAREN – Magic Comedy & Hypnose Treffen sich ein Magier (Ben David) und ein Hypnotiseur (Christo).

Der eine ein Draufgänger und nie um einen Zaubertrick verlegen – der andere ein zurückhaltendes, seriöses Multitalent. Gemeinsam haben sie die Leidenschaft für die große Bühne, die sie mit Magie und Hypnose, mit viel Humor und starken Entertainmentqualitäten bespielen. Ihr brandneues Programm ist eine magisch-hypnotische Show-Kombi, die man auf europäischen Bühnen bislang vergeblich suchte. Aber schon Walt Disney sagte ja: „Wenn du es dir vorstellen kannst, ist es auch möglich“. Und Gedanken beeinflussen und steuern ja bekanntlich unser Leben. Bei den Unfassbaren erlebst du, dass sogar vieles von dem, was du bisher für undenkbar gehalten hast, machbar wird. Der eine sorgt für die magischen Momente auf der Bühne und im Publikum. Der andere beweist, wie Hypnose Außergewöhnliches aus jedem Menschen herausholt, der ohne Angst und mit Offenheit das „Besondere“ zulässt. Ihre Show – eine explosive Mischung aus phantastischer Illusion und neu gewonnener Realität – auch wenn die bislang noch in deinem Unterbewusstsein verborgen war. Ganz ohne unangenehme Nebenwirkungen – versprochen. Interaktiv, multimedial und immer mit einem Augenzwinkern führen Magier Ben David und Hypnotiseur Christo durch ihr außergewöhnliches Event. Jeden Abend fügen sie ein neues Kapitel hinzu. Keine Show ist wie die letzte – dank dir! Finde heraus, was alles in dir steckt. Denn DU wirst zum Star der Show. Die beiden können das möglich machen – wenn du es willst. Aber natürlich ist alles ganz freiwillig. Bei „Die Unfassbaren“ kann alles, aber nichts muss. Genau wie im Zusammenspiel zwischen Ben David und Christo.