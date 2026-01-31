Die Unfassbaren - Magic Comedy & Hypnose Show

Stell dir vor: Ein Magier und ein Hypnotiseur betreten die Bühne – das klingt bereits nach einem Abend voller Überraschungen.

Ben David, der charismatische Draufgänger und Meister der Illusionen, trifft auf Christo, das zurückhaltende Multitalent, das mit seiner seriösen und zugleich faszinierenden Hypnose beeindruckt. Gemeinsam bringen sie ihre Leidenschaft für Magie, Hypnose und humorvolles Entertainment auf die Bühne und erschaffen eine Show, die ihresgleichen sucht.

Ihr brandneues Programm ist eine einzigartige Mischung aus magischer Illusion und

hypnotischer Faszination – eine Kombination, die auf europäischen Bühnen ihresgleichen sucht. Inspiriert von Walt Disneys berühmtem Zitat „Wenn du es dir vorstellen kannst, ist es auch möglich“, zeigen die Unfassbaren, wie Gedanken unsere Realität formen können. Sie entführen das Publikum in eine Welt, in der das Unmögliche möglich wird.

Ben David sorgt für verblüffende magische Momente, die direkt im Publikum geschehen. Christo demonstriert, wie Hypnose verborgene Fähigkeiten in jedem Menschen weckt, der sich ohne Angst auf das Abenteuer einlässt. Ihre Show ist eine explosive Mischung aus fantastischer Illusion und neu entdeckter Realität – auch wenn diese bislang tief im Unterbewusstsein verborgen war. Dabei bleibt eines sicher: Es gibt keine unangenehmen Nebenwirkungen – versprochen!

Interaktiv, multimedial und immer mit einem Augenzwinkern führen die beiden Künstler durch ihr außergewöhnliches Event. Das Publikum wird nicht nur Zeuge der Show, sondern ist ein wesentlicher Teil davon. Jeden Abend schreiben die Unfassbaren ein neues Kapitel. Keine Show gleicht der vorherigen, denn DU wirst zum Star des Abends. Traust du dich, dich hypnotisieren zu lassen? Oder wirst du von Ben Davids Illusionen verzaubert?

Doch keine Sorge: Alles ist freiwillig. Bei den Unfassbaren gilt das Motto: Alles kann, nichts muss. Die einzigartige Dynamik zwischen Ben David und Christo macht jede Vorstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lass dich überraschen – und entdecke, was in dir steckt!