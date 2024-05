Die Unsichtbaren. Eine Tanz-Collage von John Neumeier.

Gastspiel Bundesjugendballett Hamburg

Koproduktion Bundesjugendballett und Ernst Deutsch Theater

In den 1920er-Jahren war Deutschland ein Zentrum für modernen Tanz – bis die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen. Von der Pionierarbeit vieler Tänzerinnen und Tänzer blieb danach nicht viel übrig. In John Neumeiers Ballettabend "Die Unsichtbaren" erkunden die Tänzerinnen und Tänzer des Bundesjugendballett die Öffnung Deutschlands für moderne Tanzrichtungen, bis Hitlers Kanzlerschaft und das massive Eingreifen der NSDAP die Blüte der künstlerischen Avantgarde zunichtemachte.

Die Tanz-Collage reflektiert die Vorreiterrolle Deutschlands im Tanz, als wichtige Choreografen und Choreografinnen wie Rudolf von Laban oder Mary Wigman stilprägend wirkten und die Tanzszene prosperierte. Anhand von Texten, Gesang, Musik und Tanz wird erlebbar gemacht, wie sich die Situation der damaligen Tänzerinnen und Tänzer schließlich ab 1933 veränderte. Der Hamburger Ballettchef hat, unterstützt vom Tanzhistoriker Ralf Stabel, eingehende Recherche betrieben, um die »Unsichtbaren«, jene Tänzerinnen und Tänzer, Choreografinnen und Choreografen und Tanzjournalisten und -journalistinnen wieder sichtbar zu machen, die während des Nationalsozialismus ausgegrenzt, vertrieben, deportiert und umgebracht wurden. Jüdische Abstammung, Homosexualität und seltener politische Unzuverlässigkeit wurden damals als Gründe vorgeschoben, um diese Menschen an ihrer Kunstausübung zu hindern und letztlich aus ihrem Leben zu reißen. Mit einem Mosaik aus insgesamt 16 kurzen Szenenfolgen erweckt John Neumeier die Unsichtbaren zu neuem Leben. Sie werden sichtbar mit ihren unterschiedlichen künstlerischen Handschriften und in ihrer Einsamkeit, Verzweiflung und Not. Die Grundlage bilden historische Texte und Dokumente. Spiel- und Tanzszenen wechseln sich ab, durchdringen und ergänzen einander.

Das Stück gibt keine Antworten. Es stellt Fragen an die Künstlerinnen und Künstler jener Zeit und an die Nachgeborenen. Es ist diese Begegnung von jungen Leuten mit der Tanzhistorie, die John Neumeiers Tanz-Collage "Die Unsichtbaren" so berührend und spannend macht. Mit diesem Abend holt das Bundesjugendballett ans Licht, was im Schatten lag, um es für unsere Gegenwart und Zukunft sichtbar zu machen. Das Stück ist nicht nur Vergangenheitsbewältigung, Erinnern und Gedenken, sondern warnt eindringlich vor der Wiederholung dessen, was sich nie mehr wiederholen darf.