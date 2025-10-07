Die Unsterblichkeit der Hunde

Lesung mit der Gräzistin und Übersetzerin Ellena Palantza.

Welches Geheimnis trägt der schlaue Hund Dingo auf Jules Vernes Walfänger Pilgrim mit sich? Was faszinierte Jean Genet so an Giacomettis bronzenem Hund? Und was wurde eigentlich aus den Hunden, die die Berliner Mauer bewachten, nach deren Fall?

Siebzig Erzählungen von europäischer Kultur und Identität entführen in eine Welt voller Rätsel und Überraschungen. Mit leisem Humor, zarter Melancholie und sprachlicher Raffinesse entfaltet Kostas Mavroudis Bildwelten quer durch Zeit und Raum, führt zu Menschen und Orten, Jagd- und Liebesszenen, historischen Großereignissen und kleinen privaten Momenten.

Die alles begleitenden Hundefiguren, ob berühmt oder anonym, werden dabei zu Boten der Menschlichkeit, die uns mit ihrer Treue, Hingabe und Neugierde berühren – durch sie lesen und verstehen wir die Welt. Ihre „Unsterblichkeit“, die scheinbare Ignoranz des Todes und der Vergänglichkeit, wird der flüchtigen menschlichen Existenz entgegengestellt.