Die USA ein Jahr nach Trump

Mit Joe Biden ist ein Mann US-Präsident geworden, der auf eine lange politische Karriere zurückblicken kann. Ein Mann, der versuchen wird, die vier Jahre Trump in der Welt schnell vergessen zu machen.

Allerdings wird er auch dafür Sorge tragen, dass die USA wieder als internationale Führungsmacht wahrgenommen werden. Das heißt, dass er sich intensiv mit dem Führungsanspruch der VR China auseinandersetzen und parallel auch Russland wieder in seine Schranken weisen muss. Die EU liegt ihm zwar am Herzen - aber eher in der Funktion eines treuen Vasallen statt eines eigenständigen Partners in einer globalisierten Welt. Besonders spannend ist, wie sich die USA derzeit unter Biden zum Orient, insbesondere zum Iran und Israel positioniert.