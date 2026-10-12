Die USA nach den Zwischenwahlen: Analyse und Diskussion

Wie haben die Zwischenwahlen die politischen Kräfteverhältnisse in den USA verändert und welche Herausforderungen und Kontroversen zeichnen sich im politischen System ab?

In einem kurzen Impulsvortrag ordnet Prof. Manfred Berg die Ergebnisse ein, beleuchtet zentrale Entwicklungen und wagt einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Im anschließenden Gespräch mit Sarah Epping werden die wichtigsten Fragen vertieft, bevor das Publikum die Gelegenheit erhält, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.

Manfred Berg, geboren 1959, ist seit 2005 Professor für Amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte der US-Außenpolitik und die Politikgeschichte der USA. Berg hat mehrere Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschien „Amerikas Demokratie: Eine kurze Geschichte von der Unabhängigkeit bis Donald Trump“. Darin zeiht er eine kritische Bilanz der amerikanischen Demokratiegeschichte.

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/A101A137/