Die Verlierer sind eine Punkkombo von Mitgliedern der Bands Chuckamuck und Maske.

Von einer Band, die man liebt, wünscht man sich beides: dass sie überrascht und ganz sie selbst bleibt. Mit ihrem dritten Album „Ideale“ gelingt Die Verlierer genau das. Was man von ihnen erwartet, scheint kaum eine Rolle zu spielen. Große Refrains, lange Stücke, Instrumentalpassagen und experimentellere Momente führen die Songs in unerwartete Richtungen.

Die Songs unterscheiden sich deutlich voneinander und ergeben ein geschlossenes Album. Zusammengehalten werden sie vom unverwechselbaren Sound der Band, der ihre Identität entscheidend prägt. Dazu kommt diese mitreißende Energie, die Die Verlierer seit ihrem ersten Album auszeichnet.

Bei aller musikalischen Freiheit bleibt die Haltung stabil. Die Texte sind klar politisch: gegen Gier, Krieg und die Mächtigen, die entscheiden, Kasse machen und die Folgen anderen überlassen. Die Texte bleiben nicht bei Orientierungslosigkeit und einer düsteren Bestandsaufnahme stehen. Als einzige Gegenkraft rückt stärker als zuvor die Verbindung zwischen Menschen in den Mittelpunkt: eine Hand, eine Berührung, ein gemeinsamer Moment oder ein Korn Hoffnung in der Aussichtslosigkeit. Was die Texte klar aussprechen, ist in der Freiheit und Energie der Musik zu spüren.

Das 2022er Debüt reichte von schnellen Punk-Riffs über NDW bis hin zu Krautrock. Ihr zweites Album "Notausgang" bot eine schneidende musikalische Flucht nach vorne. Die fünf Mitglieder haben ein musikalisches Kaleidoskop geschaffen, das einen introspektiven Blick in den Spiegel und eine Bestandsaufnahme des heutigen Lebens in Berlin dekliniert. Die Songs behandeln persönliche Themen wie Ohnmacht, Suche, Einsamkeit und Exzess, sowie Gentrifizierung, der schleichende Rechtsruck der Gesellschaft. Der Titeltrack "Notausgang" thematisiert das Gefühl der Entfremdung im eigenen Land und die Bedrohung durch die extreme Rechte. Im Herbst 2026 erscheint nun das dritte Album.

Support: Haackula

Entstanden aus einer Verbindung von Liebe und Begeisterung für analoge Elektronik – ein Trio, das auf der Bühne doppelt so viele Instrumente bedient. Haackula verbindet die minimalistische Essenz der Elektronica- und Wave-Musik mit gefühlvollen Melodien, knackigen Drum-Grooves und fetten Synthesizer-Sounds. Die in Amsterdam ansässige Band versucht die retro-futuristische Grundlage der Synthesizer-Musik wieder aufzugreifen, die sich die Pioniere des Genres einst für unsere heutige Zeit vorgestellt hatten. Das Projekt nimmt Stellung zur turbulenten Gegenwart und setzt sich mit ihren politischen und emotional-individualistischen Problemstellungen auseinander.