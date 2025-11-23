Gibt es einen schöneren Morgen, als den Weihnachtsmorgen?

Der kleine Hase (genannt Ritter Freund) und der Holunderbär vertreiben sich das Warten auf den Weihnachtsabend mit einer Schneeballschlacht. Da fällt ihnen plötzlich ein Brief von Manni Murmel in die Hände, der eigentlich für den Weihnachtsmann bestimmt ist und schon nimmt ein neues, aufregendes Abenteuer s

Denn um dem kleinen Murmeltierjungen zu helfen, müssen die beiden Freunde eine turbulente Reise unternehmen, um dem Weihnachtsmann die verlorene Weihnachtspost zu bringen.

Aber Glaube versetzt Berge und wahre Freundschaft erst recht.

Am Ende erleben der kleine Hase und der Holunderbär ein ganz besonderes Weihnachtsfest.

einen Lauf.