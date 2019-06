Die Verschollenen - von "nowhere land" nach Utopia

Eine Stückentwicklung von „animArt“, Anna Drescher & Katrin Spira Professor Robinson liebt Murmeltiere, täglich verspeist er eines - soviel ist sicher. Ganz und gar nicht sicher ist diese unwirtliche, merkwürdige Insel auf der neuerdings - ebenfalls täglich Verschollene aus den verschiedensten Zeiten und Gegenden der Weltgeschichte eintreffen.

Sie haben Utopien im Gepäck, die längst vergessen sind und sie versuchen dem Ort, an dem sie gestrandet sind, gleich wieder zu entkommen. Immer wieder neu, Tag für Tag. Täglich lässt der Professor grüßen. Täglich geht nichts voran. Es scheint, als würde er mit den Murmeltieren auch alle utopischen Gedanken verschlucken. Je klarer der Gruppe wird, dass zwar alle vom Professor reden, ihn aber nie jemand gesehen hat, umso mehr wächst der Widerstand. Eine Inselrevolte bahnt sich an mit dem Ziel, gemeinsam endlich ans Ende des Regenbogens zu gelangen. Raus aus der Zeitschleife, rein ins Gerade-Eben-Jetzt.Die Stückentwicklung kreist um Geschichten aus der Geschichte ebenso wie um solche aus dem ganz normalen Leben der Beteiligten. Die Regisseurin Anna Drescher hat vor zwei Jahren die Theatergruppe animArt gegründet. Die Spieler*innen stehen nun alle erstmals auf einer Theaterbühne. In ihrer Biografie haben alle Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, wenn die seelische Gesundheit ins Wanken gerät. Ihre Begabungen und Erfahrungen sind mit in das Projekt eingeflossen und haben es bereichert.

Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch

Eine Kooperation des Rudolf-Sophien-Stift mit dem Theaterhaus Stuttgart

Mit: Sabine Geiger, Susanne Gohlke, Manfred Hiersche, Andrea Lux, Gordana Marjanović, Lisa Mirus, Daniela Pfänder, Katja Riethmüller, Socke, Ulrich Strohhäcker

Künstlerische Leitung & Regie: Anna Drescher

Künstlerische Leitung & Dramaturgie: Katrin Spira

Bühne & Kostüme: Hudda Chukri

Licht: Adrian Groß