Die Verwandlung“ nach Franz Kafka

Eine heiter tragische Groteske mit Musik nach der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka Konzertdirektion Claudius Schutte.

„Das menschliche Dasein ist zu beschwerlich, darum will man es wenigstens in der Fantasie abschütteln.“ (Franz Kafka)

Ein junger Mann erwacht eines Morgens mit einer rätselhaften Erkrankung. Obwohl dringende Geschäfte auf ihn warten, verbarrikadiert er sich schamvoll in seinem Zimmer. Die Wohnung oder gar das Haus zu verlassen ist in seinem Zustand undenkbar. Einmal kurz bricht er seine selbst auferlegte Quarantäne und zeigt sich seiner Familie und seinem Vorgesetzten, der sich nach ihm mahnend erkundigt. Schockiert und entsetzt über seine Erscheinung sperrt die Familie ihn wieder in seine Kammer und versorgt ihn fortan nur noch mit gehörigem Abstand und jeglicher Kontaktvermeidung.

Eine dunkle Fantasie, mitreißend und existenziell, bedrohlich und absurd. Oder wie Kafka einmal in einem Brief formulierte: „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“

Ursina Maria Braun und Thomas Loibl nähern sich dieser Erzählung in dem sie sie, unter anderem, mit den einzelnen Sätzen der Bach Suite No. 2 verbinden. Wie in einem Dialog zwischen Bruder und Schwester, zwischen Gregor und Grete, wird die Sprache zum Klang, zum Bild und zu einer forttragenden Atmosphäre, einem Staunen über dieses Schicksal.