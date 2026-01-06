Die vielen Leben des R.M.R.

Kein Schriftsteller wird derzeit biografisch so intensiv beleuchtet wie Rainer Maria Rilke.

Zu seinem 150. Geburtstag erschienen u.a. vielbeachtete Bücher von Manfred Koch (Rainer Maria Rilke. Dichter der Angst, C.H. Beck), Gunnar Decker (Rilke in der Schweiz, Insel), Sandra Richter (Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben, Insel; Rilke zeichnet [mit Gunilla Eschenbach, Mirko Nottscheid], Aufbau; Rilke als Gärtner [mit Anna Kinder], Insel) und Hans-Peter Kunisch (Das Flimmern der Raubtierfelle. Rilke und der Faschismus, Reclam). Sie schlagen unterschiedlichste Wege ein, um sich einem epochalen Dichter zu nähern, der doch immer auch Kind seiner Zeit blieb. In Marbach kommen seine Exegeten ins Gespräch und diskutieren darüber, welche Fragen besonders reiz-voll und welche noch offen sind. Es moderiert Adam Soboczynski, Literaturredakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT.