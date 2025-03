Mit einer bunten Mischung aus den Chansons vergangener Tage und unvergessenen Schlagern aus der wilden Zeit der Berliner Varietés entführen die Vintage Sisters ihr Publikum in leidenschaftliche Musikwelten.

Ihr aktuelles Programm “Lass mich dein Badewasser schlürfen…” behandelt das zeitlose Thema der Sehnsucht und Liebe und ihrer Irrungen und Wirrungen, das mit viel Augenzwinkern, musikalischer Kreativität, einer Prise Theater und Film präsentiert wird.

Anke Blohmann ist mit ihrem warmen Mezzosopran im Gospel und Jazz zuhause, mit gelegentlichen Ausflügen in die Klassik. Vor allem liegt ihr die Musik der 20er, 30er und 40er Jahre am Herzen. Dorothee Hermanni hat als Pianistin viel Bühnenerfahrung gesammelt und ist am liebsten auf der Bühne, wenn sie Musik mit Humor und gelegentlicher Improvisation verbinden kann.