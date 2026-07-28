Mit einer bunten Mischung aus den Chansons vergangener Tage und unvergessenen Schlagern aus der wilden Zeit der Berliner Varietés entführen die Vintage Sisters ihr Publikum in leidenschaftliche Musikwelten.

Ihr aktuelles Programm “Nur ein kleines bisschen Glück…” behandelt das zeitlose Thema der Sehnsucht und Liebe und ihrer Irrungen und Wirrungen, das mit viel Augenzwinkern, musikalischer Kreativität, Theaterszenen sowie Filmausschnitten und Fotos präsentiert wird.

Die Geschichte spielt 1927 in der schwäbischen Provinz: Eine unbescholtene, schüchterne, hoffnungslos romantische Frau, Henriette, lebt ihr geordnetes, gleichförmiges Leben. Sie sollte zufrieden sein, sagt sie sich öfter. Und doch ist das Leben... - ja, sie weiß es selbst nicht recht: Langweilig? Unausgefüllt? Viel zu vorhersagbar? Darf sie überhaupt mehr erwarten? Zwischen Aufstehen, Arbeiten, kurzem Feierabend und dem Zubettgehen spürt sie manchmal eine Leidenschaft nach dem unbekannten Moment, nach großen Gefühlen, nach aufregenden Begegnungen. Und so liest sie hingebungsvoll einen Groschenroman nach dem anderen und träumt sich dabei in ein aufregendes Leben. Und nach einem schicksalshaften Päckchen von ihrer Tante Ottilie aus Berlin wagt sie es eines Tages tatsächlich: Sie fährt allein in die Stadt ihrer Träume - ins wilde Berlin. Ein Tanz auf dem Vulkan beginnt - und bald lässt sie sich vom Strudel der Gefühle und Begegnungen in der pulsierenden Großstadt mitreißen…

Die Sängerin Anke Blohmann ist mit ihrem warmen Mezzosopran im Gospel und Jazz zuhause, liebt Chansons und auch gelegentliche Ausflüge in die Klassik. Dorothee Hermanni hat am Piano verschiedene Ensembles begleitet, Lieder komponiert und ist am liebsten auf der Bühne, wenn sie Musik mit Humor und gelegentlicher Improvisation verbinden kann.

Beide Sisters verbindet die besondere Liebe zur Musik der Zwanziger, Dreißiger und Vierziger Jahre und ein Faible fürs Theaterspielen.