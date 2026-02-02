Die Voctails & Lauter Männer - Tradition trifft A Cappella-Feeling

Mehrstimmiger Gesang hat in Kochersteinsfeld Geschichte – und Zukunft.

Der traditionsreiche Männerchor „Lauter Männer“ zeigt eindrucksvoll, was Männerchor 2026 bedeuten kann: mitreißende Auftritte, humorvolle Arrangements und viel musikalischer Leidenschaft.

Frisch gemixt kommen „Die Voctails“ daher: Ursprünglich als Männergruppe gegründet, begeistern sie heute mit gemischten Stimmen. Ihr Repertoire reicht von Pop über Rock bis zu Songs, die einfach Spaß machen – ganz ohne Instrumente. Zweifache Gewinner des Grand Prix der Pop Chöre (2018, 2025) und bekannt durch ihre Online-Version von „Daddy Cool“, bringen sie neuen Schwung in die A Cappella-Szene.