Die Vodkagespräche

Nach der Beerdigung ihres Vaters treffen sich die Schwestern Edda und Freya im Elternhaus am Bodensee. Grund ist der Nachlass des Vaters, denn ...

alles außer dieser Villa hat er einer AfD-nahen Stiftung vermacht. Es dauert nicht lange, bis die beiden Schwestern über Politik und Religion streiten. Und bald auch - befeuert vom ein oder anderen Glas Wodka - über Familie, Kindheit, Liebe und Verlust.

In dem Theaterabend des dänischen Kultautors Arne Nielsen liefern sich aus dem Film, Fernsehen und Theater bekannten Schauspielerinnen Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck einen Dialog voller Liebe und Feindseligkeit, wie das wohl nur Geschwister kennen und können.

"Nüchtern betrachtet: ein sehr komischer, durchaus auch trauriger, alles in allem ziemlich phänomenaler Abend", schrieb das Hamburger Abendblatt nach der Premiere.