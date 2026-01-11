Winter 1943. Im ostpreußischen Groß-Partsch werden Rosa und sechs weitere Frauen auserkoren, um dem Führer höchstpersönlich zu dienen.

Der lebt zu dem Zeitpunkt bereits abgeschirmt in seinem Führerhauptquartier Wolfsschanze und ist zunehmend paranoid. Die Vorkosterinnen sollen die Mahlzeiten testen, bevor sie Hitler serviert bekommt. Zunächst beäugen sich die Frauen misstrauisch, doch die Fremdeleien legen sich bald. Schließlich sitzen sie alle im gleichen Boot.