Die Vorstadtkrokodile

Theater-AG des Carlo-Schmid-Gymnasiums.

Olli und seine Schwester Maria, der Angsthase Peter, der griechischstämmige Jorgo, der Musikfreak Elvis, Frank aus einer Alkoholiker-Familie, Hannes, Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter, und schließlich der querschnittsgelähmte Kai – sie alle bilden die Bande der „Vorstadtkrokodile”.

Nach einem Raubüberfall auf den Laden von Hannes' Mutter wollen sie die Täter auf eigene Faust überführen. Als die Spur zu Franks großem Bruder führt, wird der Zusammenhalt der Clique auf eine harte Probe gestellt.